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Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nun Sağlık Kurulları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan gelecek görüş ve önerileri değerlendirerek gerekli kararları üreteceğini söyledi.

08 Eylül 2020 Salı 11:00
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Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Bakanlar Kurulu, yerel vakalardaki artışın ardından Kovid 19 sürecini değerlendirmek üzere bugün  olağanüstü toplandı

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nun Sağlık Kurulları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan gelecek görüş ve önerileri değerlendirerek gerekli kararları üreteceğini söyledi.

BRT Ana Haber Bülteni’nde açıklamalarda bulunan Başbakan, kararların tüm dengeler gözetilerek alınacağını kaydetti ve “çok da büyük paniğe gerek yoktur. Durum kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır” dedi. Sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Tatar, yerel bulaşın başlamasının ardından toplanması talimatı verdiği Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yurtdışından gelişlerde karantina kararı aldığını hatırlattı.

Başbakan, “önce halk sağlığı” diyerek Mart ayından bu yana tüm süreçleri en iyi şekilde yürüttüklerini belirterek, iç bulaş başladığı için tedbir aldıklarını; Sağlık Kurulları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan gelecek görüş ve önerilerin  Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilerek gerekli kararların üretileceğini söyledi. Kararların tüm dengeler gözetilerek alınacağını kaydeden Başbakan Tatar, “çok da büyük paniğe gerek yoktur.

Durum kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır” dedi. Önce sağlık dediklerini ama ekonomiyi de gözetmek durumunda olduklarını belirten Tatar, “hükümet ilgili kurul ve kuruluşlarla en iyisini yapmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Ersin Tatar, temaslı takibi doğrultusunda 400 kişinin otelde olduğunu ve son 24 saatte çıkan pozitif vakaların 18’inin otellerde izole halde bulunan temaslılar olduğunu işaret ederek, vakalardan sadece 4’ünün yerel vaka olduğunu söyledi.

Halka kalabalıklardan uzak durma, maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda çağrı yapan Başbakan, özellikle eğlence yerleri, barlar ve büyük organizasyonlarda ortaya çıkan görüntüleri eleştirdi ve kurallara uymayan bazı yerleri kapatma noktasına da gelebileceklerini kaydetti.

Başbakan, gösterdikleri başarılar nedeniyle sağlık çalışanları ve takip ekiplerine de teşekkür etti. 

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