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Balıkçılık Bilgilendirme Toplantılarına Lapta ile Devam Ediliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Lapta’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:48
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Balıkçılık Bilgilendirme Toplantılarına Lapta ile Devam Ediliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yarın 10.30’da Lapta’daki Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilecek toplantıda daire yetkilileri yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunacak. 
Bölgedeki tüm balıkçılara açık olan toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak.

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