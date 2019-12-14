Bar kapısını kırıp hırsızlık yaptılar!

Mahkemede mesele il ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlılar İbrahim Uçar ve Emir Furkan Yetkiner’in Dükkân Açma, Sirkat, Kasti Hasar suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların 1 - 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Surlar içinde Nuri Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Arda Gündüz’ün yaptığı Barfly isimli işyerinin güneye bakan tahtadan mamül kapısı Lefkoşa' da sakinler İbrahim UÇAR, Emir Furkan YETİKER ve mesele ile bağlantısı olan ve halen aranmakta olan bir şahıs ile birlikte kasten ve kanunsuz olarak kırıp 1000TL değerinde hasara uğratılarak açıldığını belirtti. Polis içeriye giren zanlıların bar bölümünden toplam değerleri 8753.15TL olan 12 şişe 75cl Red Label marka viski, 11 şişe 75 cl Black Label viski, 6 şişe Hendrick marka 75cl gin, 1 şişe 1lt Baileys, 5 şişe 50 cl Red Label viski, 1 şişe 1lt Bells viski, 8 şişe 1 lt White Horse viski, 6 şişe 70cl Tekirdağ Gold rakı, 2 şişe 70cl Tekirdağ Yeşil rakı, 4 şişe 70cl Yeni Rakı yeni seri, 2 şişe 1lt Blue Label viski, 1 adet 1 lt 15 yıllık Jack Daniels marka viski, 3 paket Rothmans marka sigara ve 3 paket Kent marka sigaraları sirkat ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis huzurda bulunan zanlılar İbrahim UCAR ve Emir Furkan YETİKER’in 13 Aralık 2019 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını ancak ismi tespit edilen ancak henüz bulunamayan zanlının ise aranmakta olduğunu söyledi. Polis meselenin soruşturmasının salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.