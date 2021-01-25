BARİKAT İDDİALARINA ATASER’DEN YANIT:

“SÖZ KONUSU FOTOĞRAF ESKİ, YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ”

ÖZEL HABER / BAHAR SANCAR



Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medyada hızla yayılan “Alsacak’ın girişine barikat kuruldu” iddialarına cevap verdi. Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Ataser, söz konusu fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğunu ve şu anda böyle bir durumun yaşanmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı. Alsancak Belediyesi olarak Covid-19’la mücadelede tüm çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini sözlerine ekleyen Ataser, korku ve paniğe neden olacak yalan haberlere itibar edilmemesi ve sadece resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.