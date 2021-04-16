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Barolar eyleme gideceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ve Mahalli Barolar ortak açıklama yaparak, yargı bağımsızlığı için eyleme gideceklerini duyurdu.

16 Nisan 2021 Cuma 21:22
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Barolar eyleme gideceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu imzalı açıklamada, Türkiye yetkililerinin ifadeleri karşısında eylem yapma kararı alındığı belirtildi.

19 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik açıkla açıklamalara karşı sesimizi daha yüksek bir sesle çıkarmak adına eylem yapma kararı aldık.

İlgili gündeki tüm davalar, mahkeme tarafından liste üzerinden ertelenecektir. Bu çerçevede tüm üyelerimizi ve yargı personelini, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 pazartesi günü saat 09.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde cübbelerimizle gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi
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