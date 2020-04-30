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Başbakan 1 Mayıs'ı kutladı

Tatar: "İşçi ve emekçinin katkısı bir devlet, bir ülke için en başta gelen unsur"

30 Nisan 2020 Perşembe 15:33
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Başbakan 1 Mayıs'ı kutladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ işçi ve emekçinin katkısının bir Devlet, bir ülke için en başta gelen unsur olduğunu” belirtti.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, “ Bu kesimin, çalışma koşullarını, yaşam seviyesini ileri taşımak, haklarını koruyup geliştirmek suretiyle üretimi en üst seviyeye çıkarmayı ödev saydıklarını” vurguladı.
Ersin Tatar, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:


“1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı Covid-19 salgını ile mücadelemiz dolayısı ile bu yıl çok farklı koşullarda kutlamaktayız.
Dünyayı kırıp-geçiren, yaşamlarımızı alt-üst eden, milyonlarca kişinin hastalanmasına, yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle ülkemizde alınan önlemlerin çoğu halen sürüyor.
Ülke olarak önemli bir başarıya imza atarak Covid-19 salgınını kontrol altına almış durumda olsak da tehlike henüz tam olarak atlatılmadığından dolayı bu önlemlerimizi bir süre daha devam ettirmek belli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun yaşamak zorundayız.
Unutmamalıyız ki her işin başı sağlıktır.
Sıkıntılı bir süreçten geçsek de gelecekten umutluyuz; geleceği dünden çok daha güzel yapmak için yoğun ve etkin bir çalışma içindeyiz.
Hiç kuşku yok ki bu çabamızda desteğini beklediğimiz ülke kalkınması için destek vereceğimiz kesimlerin başında emekçilerimiz gelir.
Bizler, işçi ve emekçinin katkısının bir Devlet, bir ülke için en başta gelen unsur olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bu kesimin, çalışma koşullarını, yaşam seviyesini ileri taşımak, haklarını koruyup geliştirmek suretiyle üretimi en üst seviyeye çıkarmayı ödev sayıyoruz.
Kıbrıs Türkü bugünlere emekçisi, iş dünyası, öğretmeni, memurunun verdiği yoğun mücadele ile gelmiştir. Yine öyle olacaktır. Zorlukları birlikte aşacak, ülkemizi daha güzel, daha parlak yarınlara taşıyacağız.
Bu yıl, Bahar’ı evimizde karşılıyor, Bayramı evlerimizde kutluyoruz ama inşallah gelecek yıllarda coşkuyla, yine kırlarda, piknik alanlarında olacağız. 
Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı candan kutlar, herkese sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim”

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A 2020-04-30 15:43:00

AKINCI DA KUTLADI.. HEMDA SABAH SABAH. SEN GUNDEMTATAR

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