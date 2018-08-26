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Başbakan: Ağız dalaşına girecek değilim ama...

26 Ağustos 2018 Pazar 13:22
Başbakan: Ağız dalaşına girecek değilim ama...

Başbakan Tufan Erhürman, ana muhalefet partisi UBP'den yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Sosyal Medya üzerinden yaptığı  açıklamada Başbakan "UBP adına yapılan yazılı açıklamada, "size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir" denilmiş. Ağız dalaşına girecek değilim ama bu yazılı açıklamanın içinden geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaştığı kanaatini taşımadığımı söylemek isterim..." dedi

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanUBPHaberKKTC
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Kıbrıslı 2018-08-26 13:43:17

Bir tarafta yıllardır mamma yemekten bıkmayan, yolsuzluklara adı karışan, memleketi bir adım ileriye götüremedigi halde utanmadan sağa sola laf atan bir parti, diger tarafta biseyler yapmaya çalışan bir adam.

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hocam 2018-08-26 15:15:01

Uğraş da yavaş yavaş çıkacağız düze hocam. Gerçi sana laf atanlar resmen düğüm gibi içinden çıkılmaz hale soktu ama. Arkandayız. Onların tekrar gelmesi bir KABUS..

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Eski Ubp'li 2018-08-26 15:19:52

Kene gibi bu ülkeye yapışıp kalan şu sözde genel sekretr denen gaconun ta kendisidir..Bunların yapı olarak hepsi de ayni..Hem bişey ürettikleri yok hem de üretmeye çalışanlara da binbir türlü yalan dolan ve iftira atmak işleri..Yaptıkları çirkinlikleri yolsuzlukları gördükçe siyasetten de bunlardan da iğrendim.Allah belalarını versin...

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zarife 2018-08-26 15:26:45

Allah sizden razı olsun Sn.Başbakanım..İyi niyetinize ve çalışmalarınıza olan güvenimiz tamdır.Zorlukların farkındayız,çoğu şeyler kolay olmuyor...Herşeyin düzeleeceğine inanıyoruz...

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dervis 2018-08-26 16:54:09

koalisyona tam destek..fasist ubp'ye hayir..

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kıbrıs cuhuriyeti 2018-08-26 15:52:52

O ŞEYTANLARA CEVAP VERME DEYMEZ

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Gülsen 2018-08-26 21:42:46

Halkımıza ve hükümetimize inancım sonsuzdur
Hepimize hayırlı olsun. Bizi daha güzel sistemli bir gelecek beklediğine inanıyorum
Hade güzel KIBRISIM

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mesarga panteri 2018-08-26 15:58:34

BU ÜLKENİN BATMASINA AMBARGOLAR ALTINDA YAŞAASINA DÜNYADAN KOPARTILMASINA SİZ DENKTAŞINIZ SEBEPTİR

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