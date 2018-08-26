Başbakan: Ağız dalaşına girecek değilim ama...

Başbakan Tufan Erhürman, ana muhalefet partisi UBP'den yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Sosyal Medya üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan "UBP adına yapılan yazılı açıklamada, "size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir" denilmiş. Ağız dalaşına girecek değilim ama bu yazılı açıklamanın içinden geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaştığı kanaatini taşımadığımı söylemek isterim..." dedi