Başbakan Ersan Saner, Fuat Oktay’la bir araya geldi

Başbakan Ersan Saner, Ankara temaslarına başladı. Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.

Saner ile Oktay’ın görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Protokol İmza törenine geçilecek ve 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanacak.

İmza töreni ve basın toplantısının, saat 11.00’de başlaması bekleniyor.