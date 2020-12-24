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BAŞBAKAN, İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi olarak emirnamelere inanmadıklarını ve hiçbirinin altına da imza koymadıklarını söyledi.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:43
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BAŞBAKAN, İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi olarak emirnamelere inanmadıklarını ve hiçbirinin altına da imza koymadıklarını söyledi.

İnşaat sektörüne verdikleri önemi ifade etmek adına başta imar planı ve diğer unsurları düzenlemek için kararlı bir çalışma temposu içerisine gireceklerini kaydeden Başbakan, “En başta Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planının düzenlenmesi için gerekli adımları atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gürcafer, ülke ekonomisi için çok önemli olan projelerin yakın zamanda hayata geçirileceğinden umutlu olduklarını belirtti.

Maraş konusunun doğru şekilde değerlendirilmesi halinde hem siyasi hem ekonomik olarak büyük bir avantaj sağlanacağını dile getiren Gürcafer, Maraş süreci içerisinde yer almak istediklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner de ülkenin ekonomik yapısına bakıldığında turizm, eğitim ve inşaat sektörünün önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda ülke çapında UBP olarak emirnamelere inanmadıklarını ve hiçbirinin altına imza koymadıklarını kaydetti.

Saner, “UBP olarak emirnamelere inanmadık ve hiçbirinin altına da imza koymadık. İmar planları ile bunların şekillenmesi gerektiğini de ifade etmekten hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Bu dönemde de inşaat sektörüne verdiğimiz önemi ifade etmek adına başta imar planı ve diğer unsurları düzenlemek adına da kararlı bir çalışma temposu içerisine gireceğimizi, en başta Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele imar planının düzenlenmesi için gerekli adımları atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Başbakan Saner, 6 bakanlıkla birlikte başka bir çalışma üzerinde yoğunlaştıklarını, bunun en kısa sürede fizibilite çalışmalarının tamamlanacağını belirterek, yurt dışından gelecek olanların da bu avantajdan yararlanmalarının sağlanacağını kaydetti.

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