Başbakan Saner: Kıbrıs Türk Halkı, bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor

20 Temmuz Mutlu Barış harekatının 47’nci yıldönümünde toplu açılışlar gerçekleştirildi.

Başbakan Ersan Saner toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk Halkı, bana göre bugün 2 değil 3 bayramı birlikte kutluyor. Bugün, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı… Bugün, Kurban Bayramı… İki Bayramımız için bir kez daha kutlu olsun diyorum ama zatı-Devletleri’nin gelişi, açıklamaları ile yaşamakta olduğumuz 3’ncü bayram sevincimize de dikkati çekmek istiyorum” dedi.

Saner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan; Sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ile tören alanında yapmış olduğunuz konuşmalar, şu anda burada bulunma sebebimiz olan temel atma ve açılış törenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yep yeni ve güçlü bir dönemin başladığını göstermektedir.

Ortak hedefimiz olan güçlü ,kalkınmış, Dünyada hak ettiği yeri almış , bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söyledikleriniz ve yapacağımız açılışlar, temelini atacağımız e-devlet hizmet binası ciddi katkı sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık, yol, liman, su, elektrik, iletişim alt yapısını ne kadar erken bir şekilde çağdaş noktalara taşırsak hedeflerimize ulaşmaya o kadar erken yaklaşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, bu bağlamda sizin bizlere desteğiniz ve kararlılığınızla atmakta olduğumuz adımlar Kıbrıs Türk Halkı için çok değerlidir ve güven vericidir…

Kıbrıs Türk Halkı sizin desteğiniz ve liderliğinizle dünyada eşine ender rastlanan bir proje ile Anadolu suyuna kavuştu…

Boru hattının deniz kısmında oluşan arıza, yine sizin desteğinizle kısa zamanda giderildi.

Şimdi o suyun önce Güzelyurt , sonra Mesarya ovasına ulaşması,hayat vermesi için hazırlanan ihale yine sizin verdiğiniz direktifler doğurltusunda hayat buluyor.

İnşallah bu yılki sulama mevsimi başlarken Anavatan’dan gelen su, Güzelyurt ovasına bereket katacak üretim faliyetlerimizi artıracaktır, kuru ziraatin yapıldığı Mesarya ovamız ise günü geldiğinde sulu zirate geçmiş olacaktır.

Dünyanın yaşadığı en önemli salgınlardan biri ülkemizi de etkiledi, ve yine sizin Kıbrıs Türk Halkı’na olan sevginiz, ilginiz sayesinde 100 gün içersinde yep yeni, çağdaş donanımlı bir Acil Durum Hastanesi’ne kavuştuk.

Dünyanın pek çok ülkesi aşıya ulaşmakta sıkıntı yaşarken biz Anavatan Türkiye sayesinde istediğimiz aşıları alarak bugün halkının yüzde yetmişini aşılamış, ender ülkelerden biri haline geldik.

Ulusal Birlik Partisi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuna egemen eşitliğe dayalı 2 Devletli çözüm bulunması, kapalı Maraş’ın açılarak insanlığın hizmetine sunulması düşüncelerine destek verdiniz, güç kazandırdınız ve Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kıbrıs konusunda yep yeni bir dönem başlamış oldu

Hükümet olarak ürettiğimiz Bakanlar Kurulu Kararı ile Maraş’ın belirli bir bölümünün askeri bölge olmaktan çıkardık.

Bu karar Kıbrıs konusunda ezber bozacak, Kıbrıs konusunun halledilmesine önemli katkı sağlayacak nitelikte bir karardır.

Az sonra açılısını yapacağımız Maraş’taki Millet Bahçesi ve Bilalağa Mescidi ile de tüm dünyaya bizim amacımzın Maraş’ın bir hayalet kent olmaktan kurtularak yaşayan bir kent olması olduğunu açıkça belirtmiş oluyoruz.

Umarız, tüm dünya ve Rum komşularımız verdiğimiz bu insancıl mesajı iyi değerlendirir ve gerekli adımları atarlar.

Aksi takdirde biz Anavatan Türkiye ile birlikte çizdiğimiz yolda ısrarlı bir şekilde devam etmekte kararlıyız…

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan; sizin direktifleriniz ışığında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la yürüttüğümüz çalışmalarla son 2 yılda 2 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalayarak tüm sektörlerimize, Devlet bütçemize ciddi kaynaklar sağlandı.

Bu işbirliği sayesinde havalimanı inşaatıımızın tamamlannma süreci başta olmak üzere pek çok adımlar attık,projeleri yürürlüğe koyduk, yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık.

Bazı yarım kalan Karayolları projelerimiz birer birer tamamlanya başladı.

Kamuda verimliliğinin artmasına çağdaş anlamda devlet hizmetleri verilmesinde bize büyük katkı sağlayacak olan e- devlet binamızın temelinin atılması noktasına geldik.

E- devlet kapısı bugün itibarıyla açılarak vatandaşımıza geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanlarım 20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 16 Ağustos 1974 günü tamamlanan Barış Harekatı bizler için yeniden doğuş, zifiri karanlıktan aydınlığa geçiştir.

20 Temmuz 1974’te başlayan o askeri harekat neticesinde özgürlüğümüze, egemenliğimize, üzerinde Devlet kurduğumuz güvenli bir toprak parçasına sahip olduk.

Her Kıbrıs Türkü bunu biliyor ve hiç unutmayacak…

Bu bağlamda bizler de üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.

Alsancak’taki çıkarma plajında açılışını yapmakta olduğumuz 1974 mutlu Barış Harekatı’na katılan gemimiz bu yönde bize ciddi katkı sağlayacaktır.

O ‘Müze Gemi’yi ziyaret edecek olanlar,yakın tarihimizi, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü kolay kazanmadığını, bu uğurda binlerce şehit verdiğini daha iyi kavrayacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanlarım sözlerime son verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Başbakanı olarak şunun altını çizmek istiyorum:

Biz sizlerin desteği ile çok çalışmaya, gerekenleri yaparak ülkemizi mümküm olan en kısa zamanda salgın sürecindeki sıkıntılardan kurtarmaya, yeni ve güçlü bir ekonomik atılım süreci, bir reform dönemi başlatmaya hazırız.

İnşallah birlikte hep birlikte başaracağız…

Buna günemimiz ve inancımız tamdır.

Sayın Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sizlere ve sizin şahsınızda tüm Türkiye’deki ilgililere, kardeşlerimize bizlere sağladınız destek için şahsım , hükümetim ve halkımız adına teşekkür ediyorum…

Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz bu açılışlar ve temel atmanın milletimize, devletlerimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum…Saygılarımla arz ederim…”



BRTK