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Başbakan Saner: Ülke sağlığı her şeyden önemli

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı pandemi ile mücadele ve sürecin ekonomik boyutunu  değerlendirdi.

05 Şubat 2021 Cuma 09:02
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Başbakan Saner: Ülke sağlığı her şeyden önemli

Başbakan Ersan Saner, BRT’de Aziz Karaaziz, Baykan Gürses Özdağ, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı pandemi ile mücadele ve sürecin ekonomik boyutunu  değerlendirdi.

Başbakan Saner, sağlık hizmeti almak için ilçeler arası geçiş izni almak için ilçe emniyet kuruluna müracaat ederek gerekli izinlerin alınabileceğini ifade etti.

Saner, Güney Kıbrıs’ta tedavi gören ve tedavisi başlamış olanların sağlık bakanlığından izin almaları kaydıyla geçiş yapabileceklerini de kaydetti.  

Ekonomik  paketle ilgili  Saner, “Ekonomik protokol içerisinde ağırlıklı olarak konuştuğumuz, ciddi alt yapıların yapılacağını söyeleyebilirim.. Yarım kalan yollar ve genel alt yapı ihtiyaçların giderilmesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nin temeli konusunda görüşmeler tamamlandı.. Hem de Acil Durum Hastanesi için Meclis’ten uluslarası anlaşmayı geçirilmişti... TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğum görüşmede, Hellim’in Güney Kıbrıs’ta patenti alınmaya çalışılıyor bu hakkın bize de ait olduğunu söyledik...” dedi.   Başbakan Saner, hayat pahalığı olarak öngördükleri yüzde 10,65’lik kısmın, özel sektöre destek verme amaçlı kesinti yapıldığını ve bunun yeterli olacağını düşündüklerini söyledi.  

Öte yandan uçuşları kapatmadıklarını da ifade eden Başbakan Saner, “Gelenlerin zaten o ülkenin koronavirüs durumuna göre karantina süreci vardır” dedi.  

Saner, ülke sağlığının herşeyden önemli olduğunu da vurguladı.  Ev karantinası veya bileklik konusunda ise Saner, “Teknolojinin bu kadar yaygın kullanıldığı bir dönemde ev karantinasında temaslı takibinin yapılması önemlidir. Bu konuda ülkede hizmet veren sektör temsilcileri ile görüştük, ayrıca kovid döneminin uzayacağı da görünüyor... Bileklik konusu örneğin en yakın markete gitmesi imkanını tanır ama başka market olmaması gerekir. Bu bağlamda da yapmış olduğumuz görüşmelerde, izin verme konusunda 2 saat içinde gelecek bir mesaj veya polisin QR kodu okutması konusunda ciddi bir çalışma istedik.. Bunların da sonuçlarını isteyeceğiz.. İnşallah Kovid biter ve buna ihtiyaç kalmaz.”dedi 

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