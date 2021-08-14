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Başbakan Saner “Üreten Gençler Buluşması 2” Etkinliğine Katıldı

Başbakan Ersan Saner, Gençlik Merkezi Birliği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Başbakanlık Gençlik Dairesi ve TİKA sponsorluğunda gerçekleştirilen “Üreten Gençler Buluşması 2” etkinliğine katıldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:02
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Başbakan Saner “Üreten Gençler Buluşması 2” Etkinliğine Katıldı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Gençlik Merkezi Birliği bahçesinde gerçekleşen etkinlikte kurulan ve gençlerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları dolaşan Başbakan Saner, gençlerle sohbet etti ve sandalye ören gence sandalye örmede yardım etti. 

Başbakan Saner, gençleri motive edici bu tür etkinliklerin çok yararlı olduğunu ve ülkenin üreterek ayakta durmasının ve gençlerin bu bayrağı devralarak geleceğe taşımasının önemine işaret etti. Bu başarılı organizasyonun düzenlenmesine katkı koyan başta Gençlik Merkezi Birliği, Gençlik Dairesi ve TİKA ve tüm emeği geçenleri kutlayan Saner, gençlerin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Başbakan Saner, Başbakanlık olarak gençlerin önünün açılması ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak bu tür etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerini de söyledi.

"Zanaat Sanatla Gençler Halkla Buluşuyor" sloganıyla başlayan bu etkinliğin stantlarını gezerken  bir çok güzel üretimin yapılmakta olduğunu görmekten  ülke adına heyecan duyduğunu da kaydeden Başbakan, gerek üretim gerekse sahne performansını ortaya koyan 167 gencimize bu etkinliğe anlam ve renk kattıkları için teşekkür etti. 

BAŞBAKAN SANER' “ÜRETEN GENÇLER BULUŞMASI 2” ETKİNLİĞİNE KATILDI

Son Güncelleme: 15.08.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Üreten Gençler Buluşması 2Ersan Saner
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