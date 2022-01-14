Başbakan Sucuoğlu: KKTC’de istikrarı sağlamalıyız, aksi halde patinaj yapmayı sürdüreceğiz

Ankara temaslarını değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, ziyarette en fazla üzerinde durdukları konunun Kuzey Kıbrıs’ta siyasi istikrarı sağlamak olduğunu ifade ederek, “23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde siyasi istikrarı sağlamalıyız , aksi halde bu ülkede patinaj yapmaya devam edeceğiz”dedi.

2022 protokolü üzerinde görüşmeler yaptıklarını da ifade eden başbakan Sucuoğlu protokolün seçimden sonra hızla bir şekilde tamamlanacağını kaydederek, “Görüşmelerde yapabileceğimizin altına imza atacağız dedik “ şeklinde konuştu.

Konuşmasında yüzde 37.26 oranındaki hayat pahalılığını Ocak 2022 maaşlarına yansıtma kararı aldıklarını da hatırlatan Başbakan Sucuoğlu asgari ücretin de artmasını hükümet olarak desteklediklerine dikkat çekerek , “İşverene yapılacak olan katkıyla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak. İşverenimizi de mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Başbakan Sucuoğlu hayat pahalılığı ve asgari ücretteki artış sonrası piyasadaki artışlı fiyatların denetlenip denetlenmediği sorusu üzerine ise denetimlerin sürdüğünü, ceza kesmeye devam ettiklerini kaydederek, “etik olarak ceza alan şirketleri açıklamak istemiyoruz, ” ifadelerini kullandı.

BRT