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Başbakan tatar Aşk-ı Kıbrıs’ın galasına katıldı

17 Ekim 2019 Perşembe 20:15
Başbakan tatar Aşk-ı Kıbrıs’ın galasına katıldı

Başbakan Ersin Tatar, ülkenin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galasına katıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’ın ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası Gazimağusa’da Buğday Camii’nde yer aldı.

Galaya, Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars,  milletvekilleri, dizi oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Müzik dinletisi ile başlayan gala, yöresel kıyafetlerin sergilendiği defile ile devam etti.

Gala gecesinde konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar, böyle projelerin devamını arzuladığını dile getirerek, gençlerin maddi açıdan da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan ülkede ilk yıllarda TV sektörüne girdiğinde bu alanda başarılı olabilmek için çok büyük uğraş verdiğini anlattı ve artık ülkede de Türkiye’deki kanallarda olduğu gibi dizilerin de yer almasının önemine işaret ederek bu dizinin de ülke için bir ilk olacağının altını çizdi ve “Biz de başarabiliriz. Gençlerden ricam hayallerinin peşinden koşması” dedi.

Galada konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğuna dikkat çekti.

Yönetmen ve Senarist Mertcan Mavi, dizinin Kıbrıs’ın ilk yerli dönem dizisi ve aşk dizisi olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, kültür sanat başkenti olan Gazimağusa’da bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği Başkanı Sibel Dinçyürek de, Mertcan Mavi’ye projeyi ülkeye kazandırdığı için teşekkür etti.

Birinci Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ise, tüm dizi ekibini kutladı.

Sponsorlara plaket takdiminin ardından dizinin ilk gösterimi yapıldı.

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