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Başbakan Tatar İyilik Evi'nin sertifika törenine katıldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:34
Başbakan Tatar İyilik Evi'nin sertifika törenine katıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı İyilik Evi’nin, 30 yaş üstü bireylere yönelik okuryazarlık kursuna katılanlara sertifikaları, Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle verildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan İyilik Evi’ndeki törende, Başbakan’ın ei Sibel Tatar, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de hazır bulundu.

Başbakan Tatar, tören öncesinde İyilik Evi’ni de gezdi, yetkililerden çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Okuma yazma kursunu veren öğretmen, zorluklara rağmen kursa katılan kişilerin tümünün okumayı ve yazmayı söktüğünü söyledi, tüm kursiyerleri tebrik etti, başarılar diledi.

Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, İyilik Evi’nde her gün 50 çocuğa öğle yemeği sonrası tiyatro, oyun, spor, okuma olmak üzere birçok faaliyette eğitim verildiğini kaydetti.

İyilik Evi’nde çocuklara yönelik bahçede organik tarım dahil birçok faaliyet düzenlediğini ifade eden Benter, bugün de 30 yaş üstü kişilere verilen eğitimin sertifikalarını dağıtmak için toplandıklarını belirtti. Benter, İyilik Evi’nde Arabahmet bölgesindeki insanlara hizmet vermek daha iyi bir aile yapısı oluşturulmasına katkı sağlamak ve daha güzel çocuklar yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Benter, Başbakan Tatar'a da İyilik Evi’ne verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, yeni dönemde daha aktif bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

TATAR: “KİŞİLERİ TOPLUMA KAZANDIRACAK ÇALIŞMALAR ÖZVERİ GEREKTİRİR”

Başbakan Ersin Tatar da, Vakıflar İdaresi’ne bağlı İyilik Evi’nde Kıbrıs Türk toplumuna layık çalışmalar yapıldığını, burada birlik beraberlik içinde öğrenmek isteyene öğretmek için çalışanlara teşekkür etti.

Tatar, Benter’e ve öğretmenlere de teşekkür ederek, kişileri topluma kazandıracak çalışmaların özveri gerektirdiğini vurguladı ve bu tür organizasyonların ülke geneline dağılmasını ve etkili hale gelmesini istedi. Başbakan Tatar, bu tür çalışmalara desteklerinin süreceğini vurguladı.

SİBEL TATAR

Başbakan Tatar'ın eşi Sibel Tatar da, İyilik Evi’ne destek verdiğini, burada çok güzel çalışmalar yapıldığını ve emek verildiğini belirterek, herkese teşekkür etti ve "Umarım bu çalışmalar daha da çoğalarak devam eder" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

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