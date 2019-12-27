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Başbakan Tatar KKTC’ye döndü

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

27 Aralık 2019 Cuma 10:09
Başbakan Tatar KKTC’ye döndü

Başbakan Ersin Tatar Istanbul’daki temasları çercevesinde Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katıldı.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin düzenlediği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine de katılan Başbakan Ersin Tatar burda bir de konuşma yaptı.

Bu törenlerin yanında bazı ziyaretlerde de bulunan Başbakan Ersin Tatar çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından dün akşam KKTC’ye döndü. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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