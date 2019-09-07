Başbakan Tatar: Somut bir şey henüz ortaya çıkmadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar hakkında, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını bilgilendirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Lute ile yapılan görüşmelerde herhangi bir gelişme yaşanmadığını, dolayısıyla da pek umut göremediğini söyledi.

Tatar, Lute’un çabasının görüldüğünü fakat ortada somut bir şey olmadığını belirtti.