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Başbakan Tatar, Yılmaz ve Volkan’ı kabul etti

23 Ağustos 2019 Cuma 16:07
Başbakan Tatar, Yılmaz ve Volkan’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de görev süresi sona erecek olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve 33 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’ı kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, yeni görevinde Yıldırım’a başarı dilerken, Yıldırım ve Volkan’a görev süreleri boyunca verdikleri hizmetlere teşekkür etti.

Başbakan Tatar, Yıldırım’ı KKTC’nin fahri büyükelçisi olarak kabul ettiğini söyleyerek, gittiği yerlerde ülkeyi tanıtacağına inanç belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerini geliştirerek, güvenli, refah içinde, başı dik bir ortam yaratarak güçlendirme hedefinde olduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanmasının önemine işaret eden Tatar, Türk ordusunun önemli görevler yaptığını, orduya güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Tatar, 33 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan’a da hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da, KKTC’de geçirdiği sürede güzel bir iletişim ortamı sağlandığını, güzel üç yıl geçirdiğini, burada görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.
Yıldırım, fahri büyükelçi olarak her yerde ve platformda Kıbrıs’ı anlatacağını, tanıtacağını söyleyerek, elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da görev süresi boyunca GKK’yı bulunduğundan bir üst noktaya taşımak için uğraş verdiğini belirtti.

TAK/HY

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Anahtar Kelimeler:
TatarKKTC
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