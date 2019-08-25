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Başbakan Tatar’ın Türkiye temasları

25 Ağustos 2019 Pazar 14:47
Başbakan Tatar’ın Türkiye temasları

Başbakan Ersin Tatar, Ankara, Konya, İstanbul ve Muş’ta bir dizi temaslarda bulunacak.

Başbakan Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana şubesi ile Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği nin ortaklaşa düzenlediği Ay yıldız Projesi kapsamındaki etkinliklere katılıyor.

Tatar, bu amaçla bu sabah Ankara’ya gitti.

Başbakan Tatar, Ankara’da Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdenizde Neler Oluyor “ başlıklı konferans vermek ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferinin 948.Yıldönümü etkinliklerine katılacak.

Başbakan Tatar, Ankara’daki temaslarını tamamlamasının ardından bugün karayolu ile Konya’ya geçecek.
Başbakan Konya’da çeşitli temaslarda bulunacak, ardından Mevlana Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdenizde neler oluyor” konulu konferans verecek.

Konya’daki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbula geçecek olan Başbakan Ersin Tatar, yarın sabah Okçular Vakfının davetlisi olarak İstanbul’dan Muşa uçacak.

Tatar, Muş’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşecek Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü etkinliklerine konuk olacak.

Başbakan Tatar, Ahlat ve Malazgirt’in ardından yarın akşam KKTC’ne dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan TatarTemaslarTürkiyeHaberGündemKıbrıs
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