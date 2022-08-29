Başbakan Ünal Üstel Doğukan Ulaç’la görüştü

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'da hazır bulundu.

Kabulde kısa bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel ''Türkiye'de 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelerek Kıbrıs Türkü'nü onurlandıran Doğukan Ulaç’ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Doğukan Ulaç’ın her türlü izolasyon, baskıya rağmen Kıbrıs Türkü'nün azmi ve başarısı karşısında duramayacağının bir örneğidir. Genç sporcumuz Ulaç'ın başarılarının daim olmasını dilerim'' dedi.