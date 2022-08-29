Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...

Başbakan Ünal Üstel Doğukan Ulaç’la görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'de düzenlenen 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelen Doğukan Ulaç’ı kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirdi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:41
14 Okunma
Başbakan Ünal Üstel Doğukan Ulaç’la görüştü


Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'da hazır bulundu.

Kabulde kısa bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel ''Türkiye'de 34. Kıtalararası Samsung Boğaziçi yüzme yarışlarında birinci gelerek Kıbrıs Türkü'nü onurlandıran Doğukan Ulaç’ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Doğukan Ulaç’ın her türlü izolasyon, baskıya rağmen Kıbrıs Türkü'nün azmi ve başarısı karşısında duramayacağının bir örneğidir. Genç sporcumuz Ulaç'ın başarılarının daim olmasını dilerim'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal ÜstelDoğukan UlaçTurizm Ve Çevre Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanı”
“Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanı”
"Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz"
"Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz"
Sendikalar önerileri kabul etmeyerek eylem kararı aldı
Sendikalar önerileri kabul etmeyerek eylem kararı aldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim