KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay mesajında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı “engel ve engellemelerin konuşulduğu, çözümlerin yüksek sesle anlatıldığı bir fırsat” olarak gördüklerini belirtti ve engelli istihdamı ihtiyacına dikkat çekti.

-"Onlarca, yüzlerce engelli birey iş bekliyor"

İstihdamın temel insan hakkı olduğunu kaydeden Suay, “2006 yılından itibaren adeta kanayan yaraya dönüşen istihdam konusu, sosyal devlet anlamında yeterliliğimizi sorgulamaya başladığımız bir detaydı. Şükürler olsun ki 2023’ün sonunda küçük de olsa bir adım atıldı ve 30 engelli birey kamuda istihdam edildi. Bu adımın devamını beklediğimizi, onlarca, yüzlerce engelli bireyin iş beklediğini, eğitim, yetenek, yeterlilik ve bilgi birikim açısından ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayacak çok sayıda engelli birey olduğunu hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.

Suay mesajında, engellilerin ne negatif ne de pozitif anlamda ayrımcılık değil eşit şartlarda bir yaşam, algısal engellerden uzak bir iş ortamı ve engelsiz bir ülke istediğini de vurguladı.