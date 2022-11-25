Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
banner107

Başbakan Üstel: “KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”

Başbakan ve UBP Başkanı Ünal Üstel İskele'de kurulan pazarı ziyaret etti...

25 Kasım 2022 Cuma 14:40
135 Okunma
Başbakan Üstel: “KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”



Esnafla sohbet eden Başbakan Üstel, “KKTC büyük hedeflere ve güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor" dedi.

İskele halkının yerel seçimde Hasan Sadıkoğlu ile yoluna devam edeceğinin açıkça görüldüğünü söyleyen Üstel, İskele’de evrensel belediyecilik anlayışı ile yola devam edileceğini kaydetti
 

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel İskele'de kurulan pazar yerine ziyaret gerçekleştirdi, esnaf ile sohbet etti.
İskele Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Üstel’e esnafın ve alış veriş yapan vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.
Vatandaşlarla sohbet eden Üstel, hükümetin yıllardır siyasi irade gösterilemediği için hayat bulamayan yerel yönetimler reformu ile tarihi bir adım attığına işaret ederek, “Muhalefetin tüm engellemelerine rağmen büyük bir kararlılık ve cesaret göstererek attığımız bu adımla beldelerimiz birleşiyor, belediyelerimiz güçleniyor. KKTC büyük hedeflere ve güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor" dedi.
İskele’de evrensel belediyecilik anlayışı ile yola devam
18 belde 18 ilke vizyonu ile yola çıktıklarını belirten Ünal Üstel, UBP’li başkan adaylarının hizmette yerel anlayışta evrensel bir bakış açısı ile kentlerin yönetimine talip olduklarını vurguladı.
Üstel, hedeflenen kalkınmanın yerel yönetimlerden başlayacağını ifade ederek, güçlü belediyelerin UBP’nin adaylarının seçimi kazanmasıyla hayat bulacağının altını çizdi.
“Adaylarımız evrensel bir vizyon ile halka hizmet götürecektir” diyen Üstel, bunun en somut örneğinin İskele’de yaşandığını kaydetti.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun icraatlarının bölgesel kalkınmaya örnek teşkil ettiğini belirten Üstel, "İskele kararını vermiş görünüyor. İskele büyük düşünüyor ve “Hasan Sadıkoğlu ile devam” diyor. Seçim zaferimiz şimdiden İskele'ye kutlu olsun" diye konuştu.
Ünal Üstel’e ziyaretinde Sadıkoğlu’nun yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de eşlik etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fahiş fiyatlar tüketiciyi yokluk ve açlığa mahkûm etti'
'Fahiş fiyatlar tüketiciyi yokluk ve açlığa mahkûm etti'
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Şan: “Biz birlikte çok daha güçlüyüz”
Şan: “Biz birlikte çok daha güçlüyüz”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim