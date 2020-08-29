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Başçeri'den Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat BAŞÇERİ 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:33
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Başçeri'den Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat BAŞÇERİ 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı.

Başçeri'nin mesajı şu şekilde:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde büyük titizlikle yürütülen harekât hazırlıkları sonrasında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İstiklal Harbi’nin dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle kazanılan bu destansı Zafer, aynı zamanda yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından birisi olmuş, ülkemizin temellerini sağlamlaştırmış, Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk meydan muharebelerini, sadece iki ordunun çarpışması olarak değil, “Milletlerin tüm varlıklarıyla, ilim ve fen sahasındaki dereceleriyle, ahlâklarıyla, kültürleriyle, kısaca bütün maddî ve manevî güç ve iyi huylarıyla ve her türlü araçlarla çarpıştığı bir sınav sahası” olarak görmüştür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün olduğu gibi bugün de gösterdiği başarının arkasında işte bu ruh yatmaktadır. Şanlı tarihimizde vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödemek mümkün değildir. Milletimiz tüm varlığıyla, vatanın birliği ve beraberliği için milli iradenin gücü ile dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Doğu Akdeniz’de Milletimizin ve Kıbrıs Türk’ünün haklarının gasp edilmesine müsamaha etmeyeceğimizin de artık anlaşılmış olduğunu umuyoruz. Büyük Zafer’in 98.yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ali Murat BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi"

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