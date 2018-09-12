"Başka Ardalar Ölmesin-2018" Uluslararası Kite Surf yarışması

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla pazar günü “4. Uluslararası Kite Surf Yarışması” gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Yedidalga’da 11.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Lefke Belediyesi ve Heaven Surf Club işbirliğinde etkinlik, “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla gerçekleştirilecek.

Turnuvayla ilgili basın toplantısı yarın saat 11.00’de uyuşturucu sorunu nedeniyle hayatını kaybeden Arda Erkan’ın ailesi, sporcular ve destek veren kuruluşların katılımıyla Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yanındaki Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) binasında yapılacak.