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Başkan yeniden Serkan Kırmızı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
Başkan yeniden Serkan Kırmızı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Olağan Genel Kurul'unda Birlik Başkanlığına yeniden Serkan Kırmızı seçildi.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da faaliyet ve mali raporlar da aklandı.

Yönetim Kurulu’na ise; Yılmaz Yılmazoğulları, Halil Musalar, Ayşen Biçici, Mahmut Sadun, Derya Urfalı, Sevim Talay, Zeki Emintürk, Çağıl Çırakoğlu ve Servet Menekşe; Denetleme Kurulu’na İltaç Çırakoğlu ve Cem Kanat; Disiplin Kurulu’na da Rasım Küçük, Mustafa Öztörel ve Halil Hürsöz getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serkan KırmızıBaşkanİskele Esnaf Ve Zanaatkarlar BirliğiHaberGündemKıbrıs
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