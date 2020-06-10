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Başkasının ehliyetiyle araç kiralayan şahıs kaza yaptı; tutuklandı

Başkasının ehliyetiyle araç kiralayan şahıs kaza yapan şahıs, 'belgede sahtecilik' ortaya çıkınca tutuklandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 12:19
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Başkasının ehliyetiyle araç kiralayan şahıs kaza yaptı; tutuklandı

Gönyeli’de 8 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya karışan araç sürücüsü F.K.T.’nin (E-24), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sürüş ehliyetini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve aynı sürüş ehliyetini kiralık araç şirketine vererek araç kiralayıp sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 10.06.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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Gercekci 2020-06-10 12:48:08

Cezalarin artirilmasi ve kontrollun artirilmasi lazim yoksa hicbirsey duzelmez.

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Kesin siyahidir 2020-06-10 13:10:38

..

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