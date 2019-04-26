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Başkasının kimliğine büründü

26 Nisan 2019 Cuma 16:42
Başkasının kimliğine büründü
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 17:30 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş Kapısında, B.H.(E-18), başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartını KKTC’den çıkış maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründü.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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Soruşturma devam ediyor.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanında, A.A.O.A.(E-28) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
PolisHaberKıbrıs
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