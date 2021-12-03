BATU BEYİT Lefkoşa’dan aday oldu

Uzun dönem Ünal Üstel’in Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Batu Beyit, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri öncesi UBP’den aday adayı oldu.

Lefkoşa’dan adaylık başvurusu yapan Beyit’in özgeçmişi şöyle;

17 Aralık 1980 tarihinde Kumsal Lefkoşa’da doğdum. Orta öğrenimimi Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde tamamladı. Yükseköğrenimini YDÜ Bankacılık ve Finans bölümüne devam etti. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden ve 2016 yılında İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2006 yılında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınav sonucuyla Cumhuriyet Meclisinde çalışma hayatına başladı.

2019-2020 yılları arasında Turizm Ve Çevre Bakanlığı, 2021 yılında ise Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kasım 2021 tarihine kadar da Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak çalışma hayatıma devam etti.

Batu Beyit,evli ve bir çocuk babası.