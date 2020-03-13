Baybars, önlemlerin artacağını söyledi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, önlemlerin artırılacağını açıkladı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Dünyadaki coronavirus ile ilgili bütün veriler bu virüsün yayılmasını önlemek için şiddetli önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sağlık sisteminin hastalara yetebilmesi için büyük önem taşıyor. Bakanlar Kurulu dün bazı ciddi önlemler aldı. Bunun arkasını da getirmek gerekecektir. Virüsün ülkemizde görüldüğü bu dönemde salgına dönüşmesini önlemek için daha radikal önlemlere ihtiyaç duyulacaktır. Toplumun her bir bireyinin de bu noktada sorumluluğu büyüktür.

1. Son 14 günde herhangi bir ülkeye ziyaretiniz olduysa kendinizi 14 gün evde karantinaya almanız büyük önem taşımaktadır. Ev karantinasında ev halkı ile vakit geçirdiğinizde maske kullanmalısınız.

2. Eğer seyahat ettiyseniz Sağlık Bakanlığı’na 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 numaralarından ulaşınız ve bildirim yapınız.

3. Elzem durumlar dışında seyahat etmeyiniz. Gemi uçak yolculuğu yapmayınız.

4. Cuma namazı, kilise ayini gibi toplu ibadet ortamlarından, spor kulübü, bar, disco, gece kulübü, casino, bet ofisi gibi insanların çok yakın mesafede iç içe vakit geçirdiği ortamlardan kaçınılmalıdır.

5. Markete eczaneye gittiğimizde 1 metre kuralını (bazı kaynaklar 2 metre demeye başladı) uygulamalıyız. Örneğin markette sıra beklerken önümüzdeki müşteriyle aramızda bu mesafeyi korumalıyız.

6. Gereksiz maske kullanmayınız. Maskeyi hasta ve sağlık çalışanları kullanmalıdır.