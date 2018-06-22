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Bayramda 6.4 milyon dakika mobil trafik

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler bayramda sevdikleri ile doyasıya iletişim kurdu

22 Haziran 2018 Cuma 15:19
Bayramda 6.4 milyon dakika mobil trafik

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bayram süresince yaklaşık 6.4 milyon dakika mobil trafik yaşadı. Mobil iletişim teknolojisi bayram tatiline eşlik etti, özellikle mobil internet kullanımı zirve yaptı.

108 bin GB internet

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, arife günü dahil 4 günlük bayram süresi boyunca, sevdiklerine 2.5 milyonun üzerinde kısa mesaj (SMS) gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada bayram boyunca 108 bin GB internet kullanıldığı belirtilirken, toplamda yaklaşık 6.4 milyon dakika konuşma yapılması da dikkat çekti.

Türkiye, Nijerya, İngiltere, Türkmenistan ve Güney Kıbrıs en fazla aranan ülkeler oldu.

Paketiniz yurt dışında da geçerli

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bayram tatili öncesinde yaptığı “Paketiniz yurt dışında da geçerli” çağrısı da karşılığını buldu.

Bayram süresince yurt dışını tercih edenler roaming endişesi yaşamadan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Transit servisinden yararlandı. Bayram tatili için yurt dışına seyahat eden Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yurt içinde kullandıkları paketlerini yurt dışında da Transit servisi ile günlük 15 TL karşılığında aynı Kıbrıs’taymış gibi kullandılar.

Transit servisi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin Kuzey Kıbrıs’taki paketlerinde yer alan internet, dakika ve mesajlar yurt dışındaki 69 ülkede kullanılabiliyor.

Turkcell farkı ve hizmet kalitesi

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, Turkcell farkı ve kalitesinin bu bayramda da ön plana çıktığını söyledi.

“Özellikle yurt dışına giden müşterilerimiz, Transit servisi ile paketlerini aynı Kıbrıs’taymış gibi kullanarak rahat rahat ve dilediğince iletişim kurabiliyor, paylaşımlar yapabiliyor, haber, müzik, sohbet ve eğlenceden ayrı kalmıyor” diyen Aslan, bayram tatili süresince halkımızın dünyanın dört bir yanıyla iletişim kurduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, bu rakamların, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hizmet kalitesi ve farkını ortaya çıkardığını da vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm özel günlerde yüksek hizmet kalitesi sunmaya devam edecektir” dedi.

Ozan Çağlar Aslan, bayram tatili sürecinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin en iyi hizmeti alması için görev yapan takım arkadaşlarına da ayrıca teşekkür etti.

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