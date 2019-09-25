Bazı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla yapılan rutin ortak toplantılar kapsamında ara bölgede bir araya geldi.

Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde Ledra Palas Otel’de yer alan bugünkü toplantıda, “Adım Adım İşbirliği: Kıbrıs Sorununa Evrimsel Parçalı Yaklaşım” konusu tartışıldı.

Saat 10.30’da başlayan ve 3 saati aşkın süren toplantı sonrasında, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda kısa bir açıklama yaptı.

Skoda, açıklamasında, farklı görüşlere rağmen, toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin; adanın iki yanındaki taraflar arasında daha fazla iş birliği mekanizması geliştirme, var olan girişimleri yoğunlaştırma ve suçlar, insani konular gibi hususlarda iki toplumun bir birine yönelik güvenini artırma amacıyla, neticede karşılıklı olarak kabul edilebilir kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak hedefiyle ortak çabaları artırmanın önemini teyit ettiklerini belirtti.

Partilerin bir sonraki toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

(TAK)