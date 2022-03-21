Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

‘Beğenilmeyen kıyma’, satırlı, bıçaklı kavgaya döndü: 5 tutuklu

Haspolat’ta ‘beğenilmeyen kıyma’ nedeniyle çıkan kavga ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:24
400 Okunma
‘Beğenilmeyen kıyma’, satırlı, bıçaklı kavgaya döndü: 5 tutuklu
banner108

Haspolat’ta ‘beğenilmeyen kıyma’ nedeniyle çıkan kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, Ö.Ö, H.S, R.S ve B.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 20.03.2022 tarihinde, Zanlı H.S’nin Haspolat'da faaliyet gösteren bir kasaptan aldığı kıymayı beğenmediği gerekçesi ile iş yeri önünde zanlı Ö. Ö'ye kötü şeyler söylediğini aktardı.

Zanlı Ö.Ö ve zanlı E.Ü’nün, zanlı H.S’yi darp ettikten sonra, aracının kapılarına da vurarak hasara uğrattıklarını ifade eden polis, olay mahallinden ayrılan zanlı H.S’nin, tekrar olay mahalline kardeşi zanlı R. S'yi alıp geldiğini ve kavganın meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlı H.S’nin iş yeri önündeki mangal maşasını alıp, E.Ü’nün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, akabinde zanlı E. Ü’nün, kasap bıçağını zanlılara salladığı esnada zanlı H.S’nin de yaraladığını anlattı.

Polis, meydana gelen bu olayların akabinde zanlı B. S’nin de gelerek, iş yeri içerindeki satırı alıp, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıktığını da belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve zanlılar 1, 2 ve 4 mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekziplerinin yapılacağını ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirtip, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

Son Güncelleme: 21.03.2022 15:28
Anahtar Kelimeler:
EtKıymaYaralıKavgaHaspolatKasap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim