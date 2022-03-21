‘Beğenilmeyen kıyma’, satırlı, bıçaklı kavgaya döndü: 5 tutuklu

Haspolat’ta ‘beğenilmeyen kıyma’ nedeniyle çıkan kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, Ö.Ö, H.S, R.S ve B.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 20.03.2022 tarihinde, Zanlı H.S’nin Haspolat'da faaliyet gösteren bir kasaptan aldığı kıymayı beğenmediği gerekçesi ile iş yeri önünde zanlı Ö. Ö'ye kötü şeyler söylediğini aktardı.

Zanlı Ö.Ö ve zanlı E.Ü’nün, zanlı H.S’yi darp ettikten sonra, aracının kapılarına da vurarak hasara uğrattıklarını ifade eden polis, olay mahallinden ayrılan zanlı H.S’nin, tekrar olay mahalline kardeşi zanlı R. S'yi alıp geldiğini ve kavganın meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlı H.S’nin iş yeri önündeki mangal maşasını alıp, E.Ü’nün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, akabinde zanlı E. Ü’nün, kasap bıçağını zanlılara salladığı esnada zanlı H.S’nin de yaraladığını anlattı.

Polis, meydana gelen bu olayların akabinde zanlı B. S’nin de gelerek, iş yeri içerindeki satırı alıp, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıktığını da belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve zanlılar 1, 2 ve 4 mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekziplerinin yapılacağını ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirtip, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.