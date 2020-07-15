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Belediyeler değişiklik yasa tasarısı son şeklini aldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın başkanlığında Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ile gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimler reformunun ikinci bacağını oluşturan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son halini aldığı ve Bakanlar Kuruluna sunulduktan sonra detaylı çalışılmak üzere meclise sevk edilmesine karar verildiği açıklandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:31
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Belediyeler değişiklik yasa tasarısı son şeklini aldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın başkanlığında Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ile gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimler reformunun ikinci bacağını oluşturan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son halini aldığı ve Bakanlar Kuruluna sunulduktan sonra detaylı çalışılmak üzere meclise sevk edilmesine karar verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün, İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin değerlendirilerek, değişen koşullara ve belediyelerin yaşadığı çeşitli sıkıntılara çözüm üretmek maksadıyla hazırlanan, 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın meclis alt komitesinde detaylı görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesine karar verildiği belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının 29 Ocak 2020 tarihinde paydaşlara sunulmasının ardından Belediyeler Birliği, Bakanlıklar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcilerinin tasarıya yönelik görüş ve önerileri alınmıştı.

Bugün İçişleri Bakanlığı toplantı salonuda sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın başkanlığında Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ile gerçekleştirilen toplantı sonunda yerel yönetimler reformunun ikinci bacağını oluşturan 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son halini aldığı ve Bakanlar Kuruluna sunulduktan sonra detaylı çalışılmak üzere meclise sevk edilmesine karar verildiği açıklandı.

51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, belediyelerin vergi resim ve harç miktarlarının günün koşullarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi, belediyelerin imara ilişkin görevleri, borçlanmaları, personel giderleri ve bütçe uygulamaları ile ilgili düzenlemeler, merkezi yönetim destek hizmetleri ile ilgili düzenlemeler, belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, teftiş ve denetleme, belediyeler danışma ve estetik kurulu oluşumu gibi birçok önemli konuda düzenlemeler içeriyor.  

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