Bengihan: Söylemez’in ülkeye giriş yaptığı andan itibaren istihbaratın alarmda olması gerekiyordu

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“İSTİHBARATIN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Bengihan, “Kıbrıs’ın kuzeyinde alışık durumlar değil. Geçmiş dönemlerde böyle olaylar yaşandı. Yaşanan cinayetler, faili meçhul olarak tarihe geçti. İstihbaratın güçlenmesi gerekiyor. Bu gibi olayların yaşanmaması için güvenlik önlemleri alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“İSTİHBARATIN ALARMDA OLMASI GEREKİYORDU”

Falyalı ve Demirtaş cinayetinin kolayca işlenmesi ve suçluların elini koluna sallayarak ülkeden rahatlıkla çıkış yapması konusuna dikkat çeken Bengihan, “İstihbaratın güvenlik hassasiyeti sorgulanması gerekiyor” dedi.

Bengihan, “Söylemez Kardeşler” ülkeye gelip, cirit atacak. Otelde kalacak. Cinayet işleyecek ve Ercan’dan çıkış yapacak. Söylemez’in ülkeye giriş yaptığı andan itibaren istihbaratın tetikte, alarmda olması gerekiyordu, sorgulanması gerekiyordu. ‘Neden giriş yaptı ve hemen geri çıkış yaptı?’ Diye” dedi.

“ÜLKEMİZE GELİNEREK CİNAYET İŞLENMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Bengihan, “Cinayet faillerinin bulunması önemli ama azmettiren ve tetikçilerin bulunması ve cezalarını çekmeleri de gerekiyor. Gerekli cezaların verilip, bir daha böylesi bir cinayetin akıllardan bile geçmemesi için gerekli ceza ve yaptırımların uygulanması gerekiyor” dedi.

Konuşmasının devamında Bengihan, “Ülkemizde can ve mal güvenliğinin basit şekilde ihlal edilerek, cinayet işlenmesi kabul edilemez. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ders çıkarılması gerekiyor. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hiç kimse bu şekilde katledilmeyi hak etmezdi. Kimsenin kimseye bunu yaşatma hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE MEDYASINA NASIL ULAŞTI SORGULANMALI”

Bengihan, “Cinayet faillerinin bulunması önemli ama azmettiren ve tetikçilerin bulunması ve cezalarını çekmeleri de gerekiyor. Gerekli cezaların verilip, bir daha böylesi bir cinayetin akıllardan bile geçmemesi için gerekli ceza ve yaptırımların uygulanması gerekiyor. Suçluları yakalamak aileleri bir nebze olsun rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Hain suikaste ilişkin görüntülerin Türkiye basınında yer almasına ilişkin konuşan Bengihan, “Cinayete ilişkin görüntü ve bilgiler Kıbrıs medyası haberdar değilken, Türkiye medyasında yayınlanıyor. Görüntüler nasıl ulaşıyor, bunun da sorgulanması gerekiyor” dedi.