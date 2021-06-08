Benter: Gençlerimize doğru eğitimi vermeliyiz

Protokole, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter imza koydu.

İşbirliği protokolü, KKTC’de öğrenim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin farklı birçok alanda kendilerini geliştirmelerine, kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olmak için yürütülecek tüm faaliyetler, programlar ve uygulamalar ile ilgili olarak tarafların iş birliğine ilişkin esasları kapsıyor.

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” programları kapsamında KKTC’de ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim uygulamaları ile seminer, kurs, konferans, kongre, sergi, yurt içi ve yurt dışı geziler ile benzeri faaliyetler planlanarak uygulanacak.

Protokol çerçevesinde, TC Turizm ve Kültür Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanımı tamamlanacak olan “Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi”nin ise bu ay sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

TOKLUCU: “HER ÖĞRENCİ DOĞRU YÖNLENDİRİLDİĞİNDE YETKİNLİK VE YETERLİK ÇERÇEVESİNDE GELİŞEBİLİR”

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” işbirliği protokolü imza töreninde, ilk olarak TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu bir sunum yaparak, proje ile ilgili detayları aktardı.

KKTC’de çok başarılı çok zeki öğrenciler olduğunu kaydeden Toklucu, bu öğrencilerin bir çoğunun kariyer planlaması ile ilgili hedeflerinin olmadığını anlattı.

“Her öğrenci doğru yönlendirildiğinde yetkinlik ve yeterlik çerçevesinde gelişebilir” diyen Toklucu, bu yönde çocukları destekleyeceklerini belirtti.

Kimi meslekler tarihten silinirken, yeni meslek alanlarının ortaya çıkacağını anlatan Toklucu, kariyer planlama yerine kariyer yönetimi yapılması gerektiğini vurguladı.

Geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği konusunda konuşan Toklucu, gelişim ve kariyer kavramlarının değiştiğini belirterek, bu değişimleri öğrencilere doğru şekilde anlatma misyonunu üstlenmek istediklerini söyledi.

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi”nden de bahseden Toklucu, binanın donanımını TİKA’nın yaptığını ve ay sonunda açılışa hazır olacağı bilgisini vererek, burada danışmanlar bulunacağını belirtti.

“Çocuklarımızın yetenek analizlerini yapacağız. Onlara bir yetenek karnesi vermesi hedefliyoruz” diyen Toklucu, yönlendirici olacaklarını ancak kararı çocuların vereceğini sözlerine ekledi.

ÖZTÜRKLER: “ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİN MESLEKLERİNE YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN VARIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler ise, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, öğrencilerin geleceğin mesleklerine yönlendirilmesi için projede bulunduklarını anlattı.

Her yıl KKTC liselerinde yaklaşık 2 bin 700 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Öztürkler, bu öğrencilerin yüzde 70’inin üniversitede okumayı tercih ettiğini kaydederek, “Bütün birikimimizle öğrencilerimizin doğru alanlara yönelmesi için çalışacağız” dedi.

BENTER: “GENÇLERİMİZE DOĞRU EĞİTİMİ VERMELİYİZ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlere doğru eğitimi vermenin önemine vurgu yaparak, doğru eğitim alan gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak topluma hizmet edeceğini söyledi.

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” projesinin öğrencileri en iyi şekilde dünyaya hazırlamayı amaçladığını anlatan Benter, bunun yolunun onlara en iyi eğitim fırsatlarını sunmak olduğunu vurguladı.

KINACI: “GENÇLER YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLMELİ”

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak KKTC’ye her alanda desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Kınacı, gençlerin yeteneklerinin belirlenerek, yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.