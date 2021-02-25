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BEROVA: “GENEL SEKTERELİK İÇİN ADAYIM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs TV’de katıldığı programda Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:18
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BEROVA: “GENEL SEKTERELİK İÇİN ADAYIM”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Sekreterlik için aday olacağını açıklayan Berova, genel başkanlık yarışı için de değerlendirmelerde bulundu ve “Partide genel başkanlık seçimleri geçmişte birtakım sıkıntılar da doğurmuştur, bunlardan dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Kabinede gerçekleşen değişim ile ilgili de konuşan Berova, “Kabinede çalışma ekibini oluşturmak Sayın Başbakan’a aittir. Nasıl ki kabineyi oluştururken, kendi değerlendirmeleriyle kabineyi oluşturursa, yine kendi değerlendirmesiyle birtakım değişiklikler de yapabilir. Ali Pilli bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ülkenin en şanssız döneminde Sağlık Bakanlığı da yapmıştır. Göreve gelir gelmez, ateşli hastalık çıktı ülkede, onunla mücadele ederken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın çıktı. Onun yaralarını kapatmaya çalışırken de pandemi başladı. Tüm bunlarla da canla başla mücadele etti. Ama Başbakan’ın bu değişikliği ile ilgili de yorum yapmak doğru olmaz. Bu her Başbakan’ın kendi insiyatifidir. Ali Pilli, görevi esnasında bir Sağlık Bakanı’na yakışır şekilde de görevini yapmıştır. Ben bunu bir hekim gözüyle de söyleyebilirim. Şimdi Sayın Ali Pilli, Meclis’te milletvekili olarak bu ülkeye hizmete devam edecektir. Bundan da hiç kuşkum yoktur” dedi.

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