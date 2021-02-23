Berova ve Hasipoğlu yarışacak

Ulusal Birlik Partisi meclis grubu toplantısında kurultay ve genel sekreterlik seçimi konuşuldu.

Kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin kararın parti meclisinde alınması konuşulurken, ya ekim ayında ya da haziran ayında kurultayın yapılması tartışıldı.

Erken seçimin ekim ayında yapılması durumunda haziran ayında kurultayın yapılması konuşuldu ancak seçimin 2022 yılına kalması durumunda kurultayın olağan tarihi olan ekim ayında yapılması yönünde tartışmalar yapıldı.

Genel Sekreterlik yarışıyla ilgili de karar alındı. Mart ayının ikinci haftasında genel sekreterlik seçimi yapılması kararlaştırıldı.

SES KIBRIS sitesinde yer alan habere göre Genel Sekreter mevkisi için Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Girne Milletvekili Özdemir Berova yarışacak.