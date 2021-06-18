Berova’ya Süpriz Doğum Günü

Çiğdem AYDIN

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova’ya Gündem Kıbrıs Lefkoşa stüdyolarında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

1968 doğumlu olan Berova yeni yaşına girerken Çiğdem Aydın’la Günaydın programında canlı yayın sırasında doğrum pastasını görünce önce şaşkına döndü sonrasında ise iyi dileklerini iletti. ,

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastahanesi'nde Genel Cerrahi İhtisasını tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı olan Berova siyasi yaşamına ise Ulusal Birlik Partisinde devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı da yapmış olan Berova’ya program sırasında izleyicilerden kutlama mesajları geldi.

Mamülcüoğlu Pastanesinden gelen çikolatalı pastanın mumlarını eli ile söndüren Berova, pandemi koşullarına da dikkat çekerek halkı maske mesafe hijyen konularında uyarmayı da ihmal etmedi.