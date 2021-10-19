Bertan Zaroğlu'ndan 'şartlı' nisap desteği

Millet Partisi Genel Başkanı ve bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde ‘Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası'nın bir an önce gündeme gelmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşı ilgilendiren ve ivediliği olan yasaların geçirilmesi noktasında nisaba destek vereceğini sık sık dile getiren Zaroğlu, kamuoyunda oldukça mağduriyet yaratan ve binlerce kişiyi olumsuz etkileyen Muhaceret Affı Yasası ve pandemi döneminin ağır ekonomik külfetleri sonucu beli bükülen üreticiye, biraz olsun katkı koyması muhtemel olan Tarım Sigorta Fonu Yasası'nın, Meclis Genel Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme getirilmesi hususunda, Meclis'e nisap desteğinin olduğunu vurguladı.