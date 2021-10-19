Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
banner107

Bertan Zaroğlu'ndan 'şartlı' nisap desteği

Zaroğlu, ‘Muhaceret Affı Yasası' ve 'Tarım Sigorta Fonu Yasası'nın Meclis'in ilk toplantısında gündeme getirilmesi hususunda, nisap desteğinin olduğunu vurguladı.

19 Ekim 2021 Salı 18:27
383 Okunma
Bertan Zaroğlu'ndan 'şartlı' nisap desteği
banner108

Millet Partisi Genel Başkanı ve bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde ‘Muhaceret Affı Yasası ve Tarım Sigorta Fonu Yasası'nın bir an önce gündeme gelmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşı ilgilendiren ve ivediliği olan yasaların geçirilmesi noktasında nisaba destek vereceğini sık sık dile getiren Zaroğlu, kamuoyunda oldukça mağduriyet yaratan ve binlerce kişiyi olumsuz etkileyen Muhaceret Affı Yasası ve pandemi döneminin ağır ekonomik külfetleri sonucu beli bükülen üreticiye, biraz olsun katkı koyması muhtemel olan Tarım Sigorta Fonu Yasası'nın, Meclis Genel Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme getirilmesi hususunda, Meclis'e nisap desteğinin olduğunu vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Hızlı bir şekilde erken seçim kararı alınmalıdır”
Ataoğlu: “Hızlı bir şekilde erken seçim kararı alınmalıdır”
Arıklı: “CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değiller”
Arıklı: “CTP ve HP liderleri 26 Aralık tarihi konusunda samimi değiller”
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde kaza!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim