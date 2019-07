Best Model North Cyprus için geri sayım başladı!

Best Model North Cyprus 2019 yarışması ile ilgili olarak bugün Büyük Anadolu Hotel’de basın toplantısı gerçekleştirildi. KKTC’nin tanıtılması açısından büyük rol oynayan Best Model North Cyprus 2019 yarışmasının direktörlüğünü Pınar Atman üstleniyor. Atman, yapılan basın toplantısında yarışmanın çok iddialı olacağına dikkat çekerek dünya çapında gerçekleştirilen BEST MODEL OF THE WORLD yarışması standartlarına uygun şekilde ilerleyeceklerine vurgu yaptı.

Best Model North Cyprus 2019’un finali 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Best Model Of The World KKTC Direktörü Pınar Atman basın toplantısında yarışma hakkında bilgi verdi.

Atman şöyle devam etti:

“BEST MODEL OF NORTH CYPRUS” modellik yarışması ülkemizde ilk kez 2012 senesinde gerçekleştirilmişti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmada seçilen bay / bayan modeller aynı yıl içinde dünyanın en prestijli yarışması olan BEST MODEL OF THE WORLD Dünya finalinde KKTC’yi temsilen yer almaktadır.

Dünya çapında gerçekleşen BEST MODEL OF THE WORLD yarışması standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan BEST MODEL OF NORTH CYPRUS yarışmamız, KKTC’nin tanıtımında büyük rol almaktadır. Modellik alanında adamızda profesyonelleşmenin ilk adımı “BEST MODEL OF NORTH CYPRUS” yarışmasıyla gerçekleşmektedir…

BEST MODEL OF NORTH CYPRUS ile gençlerimiz uluslararası platformda yarışma, kendilerini modellik anlamında gösterebilme ve ülkesini temsil etme hakkı kazanıyor.

Best Model North Cyprus 2019’u kazanan bay ve bayan yarışmacılar Best Model Of The World Dünya Finalinde yer alma, bay ve bayanlarda kazanan ilk üç model Girne Amerikan Üniversitesi'nden eğitim bursu hakkı kazanacak.

Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak olan organizasyonlarda yine dünya standartlarına uygun olarak 18- 24 yaş arası bay ve bayanları dahil edilecek.

Başvurular ilk olarak www.bestmodelnorthcyprus.org internet sitesinden yapılabilecek. Best Model yarışmasına uygun model adayları internet sitesinde gerçekleştirdikleri başvurulara göre seçilip yarı finale kalma hakkını kazanacak.

Başvuru Şartları şöyle:

•Yaş: 18 - 24 yaş arasında (18 yaşın altındaki adaylar ailelerinden noter tastikli muvaffakatname getirmek mecburiyetindeler)

•KKTC vatandaşı olmak.

Yukarıdaki vasıflara sahip olan, fiziği mankenlik mesleğine uygun, adaylar yarışmaya davet edilmektedir.

Yarı finale kalan model adayları seçkin juri karşısında finale kalabilmek için ön elemeye katılır. Bayanlarda 10 Baylarda 10 olmak üzere 20 aday seçilecektir.

Son başvuru tarihi 22 Ağustos…

Best Model Of North Cyprus 2019 yarışması için son başvuru tarihi 22 Ağustos. Öte yandan 24 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’de Büyük Anadolu Hotel'de yarı final gerçekleştirilerek finalistler belirlenecek.

Modeller dört gün boyunca Büyük Anadolu Hotel'de konaklayıp final gecesi için hazırlanacak. 29 Ağustos 2019 final gecesi ev sahibi olan Büyük Anadolu Hotel havuz başında gerçekleşecek.

Yurtdışında ülke temsiliyeti

Birinci gelen bay ve bayan modeller Aralık ayında gerçekleştirilecek Best Model Of The World Dünya finalinde 48 ülke arasında TRNC olarak yerlerini alacak.

Dereceye girenlere GAÜ’den burs verilecek

Kazanan ilk üç bay ve bayan modellere Girne Amerikan Üniversitesi’nden eğitim bursu, birinci seçilen bay ve bayan Best Modeller %100 ikinci seçilen bay ve bayan best modeller %75 üçüncü seçilen bay ve bayan best modeller %50 eğitim bursu almaya hak kazanacak.

Best model organizasyonu bir dünya markası olup marka sahibi Erkan Özerman'dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Best Model temsilciliği Pınar Atman tarafından yapılmaktadır.

Atman, sponsorlara teşekkür etti

Pınar Atman: “Her yıl olduğu gibi bu yılda gençlerimize verdiği fırsat ve destekten dolayı özel teşekkürüm Girne Amerikan Üniversitesine, GAÜ ailesine özellikle Sn. Serhat Akpınar'a, organizasyonumuzun ilk yılından itibaren desteğini üzerimizden hiç eksik etmeyen Birinci Medya Grubuna Birinci Ailesine, tüm basın mensuplarımıza, bizlere bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür eder saygılarımı sunarım.”