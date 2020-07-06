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Bilgi paylaşım protokolü imzalandı

İstatistik Kurumu ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasında, bilgi paylaşım protokolü imzalandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:24
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Bilgi paylaşım protokolü imzalandı

İstatistik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yayımladığı resmi verileri üç farklı kaynaktan elde ettiği, bunlardan ilkinin sayımlar, ikincisinin örneklemeye dayalı araştırmalar, üçüncüsünün ise istatistik sistemine dahil tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan idari kayıtlar olduğu kaydedildi. 

Resmi istatistik üretiminde idari kayıt kullanımının artması ve büyük maliyet gerektiren araştırmalar yoluyla toplanan verilerin bir kısmının kayıtlardan elde edilir hale gelmesiyle birlikte kamu kaynaklarında tasarruf sağlanmakta ve vatandaşlar üzerindeki cevaplama yükü önemli ölçüde azalmakta olduğu belirtilen açıklamada, İstatistik Kurumu ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasında “İş Kayıtları Sistemi” verilerinin uluslararası sınıflamalara uygun ve güncel tutulabilmesi için, idari kayıtlara elektronik ortamda çevrimiçi (online) erişime imkan tanıyan ortak faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, 3 Temmuz tarihinde işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.

Protokole, İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun Yetişmiş imza koydu.

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İstatistik KurumuResmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik DairesiBilgi Paylaşım Protokolü
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