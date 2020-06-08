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Bilim Kurulu karar verdi: "Geçişler sıkıntılı"

Başbakanlık Bilim Kurulu 4 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda, 8 Haziran tarihinde Güney Kıbrıs’a geçişlerin başlamasının riskli olduğuna karar verdi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:30
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Bilim Kurulu karar verdi: "Geçişler sıkıntılı"

Başbakanlık Bilim Kurulu 4 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda, 8 Haziran tarihinde Güney Kıbrıs’a geçişlerin başlamasının riskli olduğuna karar verdi.

Bilim Kurulu Güney’e geçişlerin başlaması için 1 Temmuz tarihinin beklenmesini tavsiye ederken, belirlenen tarihe kadar ülkedeki sağlık durumunun izlenmesi gerektiğini önerdi.

Aynı zamanda kurul, Rum Kesimi’nin 9 Haziran tarihinde kapılarını dünyaya açacak olmasının Güney’e çalışmak için giden işçilere Covid-19 virüsü bulaşma ve bunu KKTC’de yayma riski bulunduğunu değerlendirerek, bu kişilerin KKTC’ye dönüşlerinde gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve 1 Temmuz tarihinin gösterge olmasına dikkat çekti.

Ada Basını Bilim Kurulu’nun aldığı karara ulaştı. İşte o belge:

KAYNAK : ADA BASINI

KAYNAK : ADA BASINI 

Son Güncelleme: 08.06.2020 08:32
Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıCoronavirüsKoronavirüsBilim Kurulu
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