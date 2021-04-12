"Bir 50 yıl daha beklemek kabul edilebilir değil"

Ekonomiye fayda olacağının doğru olduğunu belirten Saner, ancak Sağlık Üst Komitesi’nin kararına göre hareket edileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmesi öncesi Meclis’e gelerek bilgi vermesinin kendilerinin de isteği olduğunu anlatan Saner, bu toplantıda karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılabileceğini dile getirdi.

Vaka sayılarındaki artış ve aşı konusunda ise, dünyada aşıya ulaşım konusundaki sıkıntıya işaret eden Saner, KKTC’de aşılamanın nüfusa oranla, dünyaya ve Güney Kıbrıs’a kıyasla yüksek olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs konusunda kapsamlı çözüm konusunun dile getirildiğine işaret eden Saner, altı ana başlıktaki bugüne kadar hiçbir ilerleme sağlanmadığını, bir 50 yıl daha beklemenin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Emlak vergilerinin Ocak ayında artırılacağını söyleyen Saner, Nisan ayında tüm devlet memuru maaşlarına hayat pahalılığı yansıtılacağını belirtti.

Hükümet olarak minimum 10 milyon TL harcayarak bir milletvekilini seçmek gibi bir lüksleri olmadığını bildiklerini söyleyen Saner, bir ad hoc komiteyle seçim ve halkoylaması yasasının değiştirilmesini ve seçim tarihi belirlenmesini önerdi.