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Bir çok nokta elektriksiz

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde bugün 12 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

14 Ekim 2021 Perşembe 09:39
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Bir çok nokta elektriksiz
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( Kıb-Tek) açıklamasına göre, 08.00-20.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasındaki bölge, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekelerinden yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ybugün Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 11.00-15.00 saatleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgelerinde kesinti olacak.

Tatlısu’da bugün elektrik kesintisi

Öte yandan  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Tatlısu köy içi ve su pompası bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

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