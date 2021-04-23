Bir daha kapanamayız; açılmayı daha sağlıklı planlayabiliriz"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 hafta tam kapanmaya giden Güney Kıbrıs'ın 'lock down' şansı olduğunu belirterek, "Ancak biz bir daha kapanamayız" dedi.

"Güney Kıbrıs, bize kötü örnektir. 10 gün önce ‘Rumlar koronavirüs açılımlarıyla harakiri yapıyor" sözlerini anımsatan Dizdarlı, "Nitekim bu gün 15 gün süreyle kapanma kararı aldılar. Onların böyle bir şansı var ama biz bir daha kapanamayız" diyerek, kuzeyde açılmanın daha sağlıklı planlanabileceğini kaydetti.