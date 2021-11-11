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Bir günde 11 yangın oldu!

10 Kasım 2021 tarihinde , KKTC’de toplam (11) adet yangın olayı meydana geldi.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:15
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Bir günde 11 yangın oldu!
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10 Kasım 2021 tarihinde , KKTC’de toplam (11) adet yangın olayı meydana geldi. Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

Yukarda belirtilen tarihte meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve diğer yangınlar yer aldı.

Lefkoşa: 4

Gazimağusa: 1

Girne: 3

Güzelyurt: 1

İskele: 2                   

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

4

GÜZELYURT

1

İSKELE

2

GAZİMAĞUSA

1

GİRNE

3

TOPLAM

11

10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Temizlik Maksatlı

1

Sigara İzmariti

1

Tespit Edilemeyen

2

Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar

7

TOPLAM

11

10.11.2021 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

11

TOPLAM

11

            ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER

  1. Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.
  2. Yaz aylarında bolarıp rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız.
  3. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.
  4. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.
  5. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 11.11.2021 12:17
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