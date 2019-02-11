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Bir haftada 62 trafik kazası

Kazalarda 2 kişi öldü… 29 kişi yaralandı

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:49
Bir haftada 62 trafik kazası

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 62 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 4-10 Şubat tarihlerini kapsayan sürede, toplam 62 trafik kazası meydana geldiği, bu kazalardan 1’inin ölümle,  20’sinin yaralanmayla ve 41’inin de hasarla sonuçlandığı kaydedildi.

 

Ölümle neticelenen kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanmayla neticelenen kazalarda ise 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Bu sürede meydana gelen trafik kazalarının sebepleri, süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (16), yakın takip (13), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenler (5) olarak yer aldı.

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Açıklamada, kazalarda toplam hasar miktarının 455 Bin 400 TL olduğu kaydedildi.

 

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa:17; Gazimağusa:13; Girne: 22; Güzelyurt:6; İskele:4.”

 

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 554 trafik suçu tespit edildiği ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

 

KKTC’de 1 Ocak’tan bu yana meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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KKTCTrafik KazalarıBilançoTrafik KazasıPolisHaberGündemKıbrıs
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