Bir kişi daha aranıyor

Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı.

Atabek huzurda bulunan zanlnın 23 Ekim 2020 tarihinde 22.00 - 22.40 saatleri arasında Lapta adresinde ikametgâhında yapılan aramada; elbise dolabında bulunan siyah renk el çantasındaki kahverengi zarf içerisinde 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti.

Polis ayni gün zanlının kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; aracın sağ kapı cebinde bulunan Silk Cut marka sigara paketi içerisinde 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Atabek zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde söz konusu maddeleri Ekim ayı içerisinde bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini ve bağlantılı bir kişinin daha arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasa emir verdi.