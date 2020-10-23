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Bir kişi tutuklandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelen S.D.G.(E-25) ve V.N’nin (E-24) üzerinde 135 gram hintkeneviri, 30 gram kokain bulundu.

23 Ekim 2020 Cuma 11:23
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Bir kişi tutuklandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelen S.D.G.(E-25) ve V.N’nin (E-24) üzerinde 135 gram hintkeneviri, 30 gram kokain bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan ülkeye geçiş yapan kişiler Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 
Yine dün 22.00 sıralarında, Mevlevi’de Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, şüpheli halde görülen A.Ş. (E-31) ve Y.B’nin (E-38) içinde bulunduğu araçta yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği açıklandı. 
İZİNSİZ ANIZ ATEŞLEYEN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI    
Korkuteli’de dün18:00 sıralarında, H.A’nın (E-35) Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan arazisinde yığın halde bulunan anızları yetkili makamdan izinsiz şekilde yaktığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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