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“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonu çalışanının müşterilere ait kredi kartı bilgileri ile internetten harcama yaptığının tespit edildiği soruşturma derinleşti. Polis: "Birçok şahsa ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerini çekti"

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:53
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“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
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Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonu çalışanının müşterilere ait kredi kartı bilgileri ile internetten harcama yaptığının tespit edildiği soruşturma derinleşti.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçlarından tutuklanan zanlı S. F. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili bilgi veren Polis, zanlının 10 bin 115 TL ve 255 Euro ile yakalandığını belirterek, aynı yöntemle başka suçlar işlemiş olabileceğine dikkat çekti.

Polis: “Bu meblağ artabilir. Birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerini fotoğraf çekti”

Polis Memuru: “Ödemeyi aldığı sırada kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin etti”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, zanlı S. F. S.’nin Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçuna yargılandığını belirtti. Polis, 14 Ocak tarihinde alınan bir bilgide KKTC de bulunan kart hamillerinin rızası olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait olmayan harcamalar yapılarak Banka kartları ve Kredi Kartları yasasına Aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24 Aralık 2021 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu S. F. S.’nın söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip şu ana kadar ilk tespitlere göre bir bankaya ait 7 farklı kişinin kredi kartlarından 336 işlem yapmak sureti ile toplam 405.61 USD harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

“10 bin 115 TL ve 255 Euro ile yakalandı”

Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve suç ile bağlantısı olduğuna inanılan 10 bin 115 TL ve 255 Euro’nun bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.  Polis, aynı gün zanlının itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyerek, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

“Birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerini çekti”

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlıya ait henüz daha kimlikleri tespit edilemeyen birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

“Aynı yöntemle başka suçlar işlemiş olabilir, meblağ artabilir”

Polis, zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlıya ait cep telefonunda kredi kartı bilgileri bulunan şahısların kimliklerinin tespit edilmesine başladığını ve bu yönde de soruşturma yapıldığını belirtti. Zanlının kuvvetle muhtemel aynı yöntemle konu kredi kartı bilgilerini kullanması sonucunda konu meblağın artacağına inanıldığını belirten Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerekmekte olup mesele ile ilgili olarak alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledi.

Polis 3 gün tutululuk talep etti

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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